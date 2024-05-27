وزارة السياحة بالحكومة الليبية تبرم اتفاقية شراكة مع إعمار ليبيا القابضة

أخبار ليبيا 24

في سعيها للاهتمام بقطاع السياحة، لاسيما مع دخول فصل الصيف، وقّعت وزارة السياحة بالحكومة الليبية اتفاقية شراكة مع شركة إعمار ليبيا القابضة، وذلك لصيانة وترميم وتشغيل واستثمار قرابة 60 مشروعاً وموقعاً سياحياً ومشروعاً خدمياً، وصيانة المعالم الأثرية والعقارات التابعة للوزارة.

وبحسب بيان الحكومة، فإن الاتفاق جاء بعد مشاورات حثيثة مع الشركة المنفذة وذلك حرصاً من الدكتور علي قلمة وزير السياحة والآثار، بالحكومة الليبية الذي أكد على أهمية اتباع كافة بنود الاتفاق الالتزام به من قِبل شركة إعمار ليبيا القابضة، ووقع رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا عبدالحميد موسى عوض على الاتفاق.

حول الاتفاق

وبموجب الاتفاق ستعمل الوزارة على تسهيل كافة الإجراءات الإدارية للشركة، وتقديم المعلومات والبحوث والقوائم الخاصة بالمواقع والعقارات المملوكة للوزارة والجهات التابعة لها، بغرض تطويرها وصيانتها، ومن جانبها تلتزم الشركة بتقديم الدراسات الهندسية، على أن تُحال للوزارة للاطلاع عليها ودراستها وإبداء الرأي حولها؛ للموافقة على بدء التنفيذ.

ووفقا للبيان، تأتي هذه الشراكة في إطار تفعيل دور القطاع الخاص في مجال السياحة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمولة، ووفقاً للخطة الاستراتيجية للحكومة الليبية ووزارة السياحة.

وعلى الرغم من عدم اعتماد ليبيا على قطاع السياحة كمصدر للدخل الوطني، إلا أنه المواقع الأثرية والمدن السياحية عديدة في بلادنا، من شمال وشرق إلى جنوب ليبيا، تزخر البلاد بمواقع أثرية بعضها يعد من التراث العالمي مثل مدينة غدامس الأثرية، أو منطقة الأكاكوس في قلب الصحراء.