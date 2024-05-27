ميناء الحريقة النفطي يستقبل الناقلة دلتا ايوس المتجهة إلى الصين

أخبار ليبيا 24

رست اليوم الناقلة النفطية (دلتا ايوس) على رصيف ميناء الحريقة النفطي بطبرق في طريقها إلى الصين، وبحسب مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، فإن الناقلة شحنت مليون برميل من النفط الخام وتحمل لعلم دولة ليبيريا وهي قادمة من اليونان.

انتاج منتظم من حقول الخليج العربي

وأضاف المصدر أن ا”الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو مترا وقطر 34 بوصة وتعد هذه الناقلة النفطية الرابعة خلال شهر مايو الجاري.

وتعمل شركة الخليج العربي للنفط على الرفع من إنتاجية كافة الحقول التابعة لها، ضمن خطتها الاستراتيجية لزيادة انتاج النفط، والمحافظة على مركز ليبيا العالمي باعتبارها من الدول الأساسية في تصدير النفط لكافة دول العالم.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وتشهد سوق النفط العالمية استقراراً في الأسعار إذ استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين مع ترقب الأسواق اجتماع (أوبك بلس) في الثاني من يونيو ومن المتوقع أن يناقش المنتجون الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام، في حين ارتفع سعر شركة (برنت) 18 سنتا فقط إلى 82.30 دولار للبرميل، وزاد سعر العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 77.96 دولار للبرميل الواحد.