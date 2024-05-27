كشف الغموض.. أزمة الغش التعليمي تهز أسس النزاهة في امتحانات الرياضيات

أعلنت اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة إلغاء امتحان الرياضيات لـ 69 تلميذًا وتلميذة في أول أيام الأسبوع الثاني للامتحانات، بسبب تورطهم في حالات الغش واستخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الامتحان. تمت إحالة الطلاب المتورطين للتحقيق، فيما قامت اللجنة بإعفاء 18 عضوًا من لجان الإشراف وإيقافهم عن العمل، وذلك بناءً على نتائج التحقيق الإداري وتأكيداً على حزمها في مكافحة الغش وضمان نزاهة الامتحانات.

رئيس اللجنة، محسن الكبير، أكد على أهمية اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد حالات الغش، وضرورة الحفاظ على سمعة العملية الامتحانية. وأوضح الكبير أن الحالات المشتبه فيها تم رصدها في عدة مناطق من البلاد، وأن اللجنة ستظل يقظة وتتبع أي مخالفات بدقة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القوانين والضوابط بصرامة لمنع حدوث أي مخالفات في المستقبل.

مع ذلك، لا يمكن إنكار فائدة الامتحانات في نجاح المنظومة التعليمية. فهي ليست فقط تقييما للمستوى الدراسي، بل تمثل أيضا فرصة للتلاميذ لتطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال العام الدراسي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الامتحانات على تحفيز الطلاب للعمل بجد والاستعداد بشكل جيد، مما يسهم في تحقيق نتائج أفضل وتحسين جودة التعليم في البلاد.

بهذا، تؤكد اللجنة العليا على تصميمها الراسخ في محاربة الغش وتقديم العدالة لكل طالب يسعى للنجاح بجدية وأمانة، مع الاعتراف بأهمية دور الامتحانات في تطوير وتحسين نظام التعليم.