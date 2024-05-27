قطار الحرمين السريع يسهل حركة النقل للحجاج

أخبار ليبيا 24

يقترب موعد الحج ويتوافد الآلاف من المسلمين من حول العالم للديار المشرفة بمكة المكرمة، وسط تطويرات مستمرة للحرم المكي وتسهيل الخدمات للحجاج، والاعتماد على التقنية لجعل المناسك أكثر يسرا وسهولة لاسيما حركة النقل بين المدينة المنورة ومكة.

توفير كافة الخدمات لجاج بيت الله الحرام

بعد أن كان تنقل الحجيج بين مكة والمدينة يعتمد في السابق على وسائل نقل بدائية وشاقة، تستغرق على ظهور الجمال ما يقرب من 10 أيام في سالف الأزمان، فإن تطور وسائل النقل ودخول السيارات والحافلات قلص المدة إلى ما يقرب من 6 ساعات. ومع دخول (قطار الحرمين السريع) إلى الخدمة بكامل طاقته، أصبح ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه يقطعون هذه المساحة الشاسعة من الأراضي بين المدينتين في مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين والنصف.

ويعد قطار الحرمين السريع من أكبر القطارات في الشرق الأوسط، إذ خصص لهذا الموسم عدد 1.6 مليون مقعد عبر 3800 رحلة لخدمة الحجاج والزائرين، وتوفير كافة سبل الراحة داخل القطار، حتى يتفرغ الحجيج للعبادة والذكر طوال الرحلات.

ويلبي مشروع القطار الطلب المُتنامي كل عام لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار،إذ تصل الطاقة الاستيعابية 60 مليون مسافر سنوياً، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر ساعة، وتتمركز محطتا القطار في كل من المدينة المنورة ومكة في موقع استراتيجي على مقربة من المسجدين الحرام والنبوي.

ويتم تشغيل الرحلات عبر 35 قطاراً كهربائياً بطاقة استيعابية للقطار الواحد تبلغ 417 راكباً يستقلون 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال بمجموع 113 مقعداً لدرجة الأعمال، و8 مقصورات للدرجة السياحية، توفر 304 مقاعد للدرجة السياحية جميعها مزودة بعربات لبيع الأطعمة.