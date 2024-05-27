طرابلس: انتشال قذيفة “هاون” قرب خزانات النفط

أخبار ليبيا 24

نجح فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية في انتشال قذيفة غير متفجرة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس.

وقال جهاز المباحث الجنائية، إن عملية الانتشال جاءت بعد أن أبلغ أحد المواطنين بوجود مخلفات حرب غير متفجرة بالطريق العام بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس.

وأوضح، أن الفريق أجرى عمليات المسح والتمشيط وعثر على قذيفة هاون (عيار 81) غير متفجرة.

وأضاف، أن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بإدارة الشؤون الفنية انتقل إلى مكان وجود القذيفة وقام بنقلها وفق المعايير المعتمدة تمهيدا للتخلص منها.

ويسلط هذا الضوء على ما تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة من تهديد كبير على حياة السكان ويؤثر كذلك بشكل مباشر على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال.

العثور على قنبلة يدوية في طرابلس

ويوم الخميس الماضي تعامل جهاز المباحث الجنائية، مع قنبلة يدوية ملقاة على الطريق العام بمنطقة “غوط الشعال” في طرابلس.

فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع بإدارة الشؤون الفنية تعامل حينها مع قنبلة من نوع (رمانة) غير آمنة والتخلص منها في مكانها بالطرق الآمنة.

وقال جهاز المباحث الجنائية إن التعامل مع القنبلة جاء بعد ورود بلاغ من قبل مركز شرطة غوط الشعال.

وأضاف: “جرى اتخاذ جميع تدابير السلامة مع القنبلة وفق المعايير المعتمدة للتخلص منها في مكانها بالطرق الآمنة”.

بعض المتفجرات من أنواع مخلفات الحرب تكون على سطح الأرض، لكن من بينها أخرى مدفونة تحت سطح الأرض، ما يجعلها أشد خطرًا لعدم رؤيتها بالعين المجردة.