تكالة وكويل يبحثان آليات الوصول إلى مسار ديمقراطي سليم

ناقشَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، مع كاتيا كويل، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الألمانية، سُبل تحقيق مسار ديمقراطي سليم يؤدي لانتخابات توافقية تلبي طموحات الليبيين، بحسب ما جاء في منشورٍ لمجلس الدولة عبر منصة «فيسبوك»

تكالة وكويل بحثَا في طرابلس؛ آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، وآليات تعزيز التعاون بين ليبيا وألمانيا في مُختلف المجالات.

وحضر الاجتماع، رئيس اللجنة السياسية بمجلس الدولة، والمستشار السياسي الألماني، ونائبة رئيس قسم المغرب العربي بوزارة الخارجية الألمانية والسفير الألماني لدى ليبيا، بحسب ما أعلنه مجّلس الدولة.

وفي الأثناء.. ناقشَ تكالة مع جيرمي برنت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، دعم الولايات المتحدة للبعثة الأممية في ليبيا للوصول إلى حل سياسي، وسُبل توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار؛ بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة تُنهي المراحل الانتقالية كافة.

ودعا تكالة جيريمي إلى توطيد وتعزيز التعاون السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا.

وشارك في الاجتماع المنعقد في طرابلس، المدير الجمهوري لموظفي اللجنة الفرعية للاعتمادات الخاصة بوزارة الخارجية والعمليات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ ومستشار المخصصات بمكتب الشؤون التشريعية بوزارة الخارجية الأمريكية ونائب المدير القطري للوكالة الأمريكية للتنمية ومدير القسم السياسي و الاقتصادي بالسفارة الأميركية لدى ليبيا، وفقَ منشورٍ لمجلس الدولة عبر منصة فيسبوك.