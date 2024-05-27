بعد صرف المنحة.. وزير العمل في سبها لتسهيل عمل الشركات

أخبار ليبيا 24

ضمن متابعة سير العمل بفروع الوزارة، زار عبدالله أرحومة الشارف وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، مقر اللجنة الفرعية للشركات المتعثرة والمنسحبة بالمنطقة الجنوبية لضمان تسيير عملها استجابة لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بتسهيل عمل الشركات المتعثرة والمنسحبة في كافة أنحاء البلاد.

متابعة لسير العمل بفروع الوزارة

وبعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف (6) أشهر لكافة العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، قام الوزير بزيارة ميدانية لهذه الشركات في المنطقة الجنوبية تحديداً بمدينة سبها والواقع مقرها بمكتب العمل والتأهيل بالمدينة، حيث

اطلع خلال زيارته على سير عمل اللجنة من حيث إستقبال مدراء الشركات، والمندوبين والعاملين بها لتقديم الإجراءات المطلوبة.

وبحسب بيان الوزارة شدد الشارف على حسن المعاملة والاستقبال للمراجعين بما يليق بوزارة العمل والتأهيل والحكومة الليبية .

وشملت جولة الوزير لمتابعة سير الشركات المتعثرة والمنسحبة، زيارته لفرع مدينة سرت يوم الأمس الأحد، إذ استعرض رئيس وأعضاء اللجنة التقرير اليومي لإحصائيات المترددين على مقر اللجان المركزية واللجان الفرعية بالمنطقتين الجنوبية والشرقية، إذ شهد فرع سرت توافد العديد من العاملين ومدراء ومندوبي الشركات من المنطقة الغربية، لتقديم المستندات المطلوبة للجان التابعة للفرع.

وعلى هامش زيارته لسرت، حضر الوزير حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلومة التخصصية لقسم الأورام، وأكد الشارف خلل كلمته في الاحتفال على استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة، للإرتقاء بمستوى الخدمات في مركز سرت لعلاج الأورام.