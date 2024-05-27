النفط يرتفع مجددا اليوم بعد أسبوع من الخسائر

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% في تعاملات هادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع من الخسائر اتسم بآفاق أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.

وتحدد سعر التسوية لعقد يوليو مرتفعا دولارا أو 1.2 بالمئة عند 83.12 دولار للبرميل. وارتفع عقد النفط أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 1.04 دولارًا إلى 82.88 دولارًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا إلى 78.65 دولارا.

خسائر النفط

وخسر خام النفط برنت نحو 2% الأسبوع الماضي وخام غرب تكساس الوسيط نحو 3% بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن بعض المسؤولين سيكونون على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا اعتبر ذلك ضروريا للسيطرة على التضخم المرتفع بشكل عنيد.

أدت البيانات الأخيرة الصادرة عن الاقتصادات الغربية إلى تغيير توقعات خفض أسعار الفائدة اعتمادًا على الجغرافيا.

قال صانعو السياسة الرئيسيون في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، إن البنك لديه مجال لخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم ولكن يجب أن يأخذ وقته في تخفيف السياسة.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة، ويعتقد الاقتصاديون أن الارتفاع المتوقع إلى 2.5% يجب ألا يمنع البنك المركزي الأوروبي من تيسير سياسته الأسبوع المقبل.

سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المتوقع هذا الأسبوع في دائرة الضوء لمزيد من الإشارات حول سياسة أسعار الفائدة.

ويُنظر إلى المؤشر، المقرر إصداره في 31 مايو، على أنه المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتضخم.

وستتم أيضًا مراقبة بيانات التضخم الألمانية، يوم الأربعاء، وقراءات منطقة اليورو، يوم الجمعة، بحثًا عن علامات على خفض سعر الفائدة الأوروبي الذي توقعه المتداولون الأسبوع المقبل.