المشير حفتر يجتمع بأعيان “الدرسة” ويوجه بكشف ملابسات اختفاء الدرسي

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التقى القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، مشايخ قبيلة الدرسة وقيادات الأجهزة الأمنية للوقوف على آخر المستجدات في حادثة خطف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي والاطلاع على تفاصيل التحقيقات الجارية.

تحقيقات متواصلة للكشف عن مصير الدرسي

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناطوري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، ورئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي.

واجتمع القائد العام خليفة حفتر، مع وكيل وزارة الداخلية، ومدير مديرية الأمن بنغازي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، عقب لقائه مع وفد قبيلة الدرسة، حيث شدد المشير على ضرورة تكثيف الجهود لكشف ملابسات اختطاف الدرسي.

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، توجيها بتكثيف التحري والبحث عن النائب المختفي إبراهيم أبوبكر الدرسي إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الداخلية بالمجلس، وكذلك وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اختفاء النائب إبراهيم الدرسي بمجلس النواب مؤكدةً فتحها تحقيقًا شاملاً في الحادثة، وموضحة أن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا بشأن اختفاء الدرسي “إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل” بحسب بيان الوزارة.

في حين أعربتْ البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء اختطاف النائب، داعيةً السلطات المختصة لفتح تحقيقٍ شامل في ملابسات اختطافه، ودعتْ السلطات الليبية إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري، وإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي.