الكوني يتفقد سير عمل أركان قوات الدفاع الجوي

شدّد موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي بصفتهِ القائد الأعلى للجيش الليبي، على ضرورة العمل لإعادة بناء قوات الدفاع الجوي بناء نموذجي بمنحه الإمكانات اللوجستية التي تؤهله القيام بالمهام الموكلة له.

الكوني وخلال تفقدَه مقر رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي في طرابلس، أكدَ على ضرورةِ توظيف كوادر بشرية مؤهلة لمواكبة آخر ما توصل إليه العلم في عمليات الرصد والاعتراض، مشيدًا بالجهود المبذولة لحماية السيادة الليبية من التهديدات الخارجية برصد التحركات المشبوهة داخل الأجواء الليبية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر منصة فيسبوك.

الكوني يستطلع عمل قوات الدفاع الجوي

وخلال جولة الكوني الاستطلاعية، قدمَ المختصون في رئاسة أركان الدفاع الجوي عرضًا توضيحيًا لقوات الدفاع الجوي، والجهود المبذولة لرصد الأجواء الليبية، وحماية الأهداف الحيوية، وتأمين سلامة الطيران المدني، بالإضافة للخطوات المتخذة لتطوير منظومة الدفاع الجوي.

وكان في استقبال الكوني، اللواء ركن عبد الفتاح محمد البلوق رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، وقادة الوحدات المختصة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

المنفي ناقشَ مع نائبيه بمقر القائد الأعلى للجيش في طرابلس؛ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة، وفقَ بيان المجلس الرئاسي.