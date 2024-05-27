الأخباررياضة

السويحلي يشق طريقه نحو السداسي ويطمئن قلوب جماهيره

السويحلي يتفوق على البشائر بهدفي هيثم العيوني وزكريا الهريش

27 مايو، 2024 2:40 ص
0 0
السويحلي يشق طريقه نحو السداسي ويطمئن قلوب جماهيره
السويحلي يشق طريقه نحو السداسي ويطمئن قلوب جماهيره

أخبار ليبيا 24

في ليلة كروية مميزة شهدها ملعب طرابلس الدولي، أضاء فريق السويحلي سماء العاصمة بفوزه الساحر على فريق البشائر بهدفين نقيين، معلناً اقترابه الحثيث من الدور السداسي للتتويج. كانت المباراة حافلة بالأحداث، حيث تمكن هيثم العيوني وزكريا الهريش من تسجيل هدفي اللقاء في لحظات حاسمة، مظهِرين براعة كبيرة وأداءً ملفتاً على أرض الملعب. بهذا الانتصار، ارتقى السويحلي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، جامعاً في رصيده 29 نقطة، بينما تجمد رصيد البشائر عند 18 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع.

وفي نفس السياق الكروي، شهدت مباراة أخرى تحقيق فريق الملعب الليبي لانتصار ثمين على الخمس، بهدف وحيد أحرزه المهاجم الهادي عمارة. هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاثة نقاط، بل كان تأكيداً لبقاء الفريق ضمن أندية الدوري الممتاز للموسم المقبل، مبتعداً بذلك عن شبح الهبوط. جرت المباراة على أرضية ملعب النهر الصناعي، حيث قدم الفريقان أداءً متكافئاً، إلا أن الملعب الليبي استطاع أن يحسم النتيجة لصالحه بفضل هدف عمارة. بهذا الانتصار، رفع الملعب الليبي رصيده إلى 19 نقطة، بينما بقي الخمس برصيده السابق 17 نقطة، مما يزيد من حدة المنافسة في الأسابيع المقبلة.

العناوين التي أطلقت على لسان اللاعبين والمدربين بعد هذه المباريات كانت تعبيراً صادقاً عن الروح الرياضية والتحدي الذي تميزت به هذه اللقاءات. هيثم العيوني عبر عن سعادته قائلاً: “لقد قدمنا مباراة رائعة، ونحن نقترب بخطى ثابتة من السداسي.” وأضاف زكريا الهريش: “هذا الفوز يعكس الجهود الجماعية وروح الفريق.” ومن جانبه، صرح الهادي عمارة: “هدف اليوم كان نقطة تحول، ونسعى لتقديم المزيد.” بينما أكد مدرب الملعب الليبي: “البقاء في الممتاز هو هدفنا، وسنعمل على تحقيق المزيد.”

الوسوم
27 مايو، 2024 2:40 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الوطنية لحقوق الإنسـان تتهم تونس بدفع مهاجرين نحو حدود ليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات الأجهزة الأمنية في زليتن

27 مايو، 2024 2:21 ص
السنوسي إسماعيل ، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة

إسماعيل: ليبيا بحاجة لـ رئيس والمجتمع الدولي يملك الحل

27 مايو، 2024 1:43 ص
سفاح التجمع

“صنع قبرا بشقته”.. اعترافات سفاح التجمع: استهدف بنات الليل لمعاقبتهن

26 مايو، 2024 9:57 م
image 6483441 9 1

بوركينا فاسو تؤمّم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية

26 مايو، 2024 9:27 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى