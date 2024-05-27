الدينار يستقر أمام الدولار للأسبوع الثاني على التوالي

استقرَ الدينار أمام سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية للأسبوع الثاني على التوالي.

بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للعملات العربية والأجنبية، استقر سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار عند مستوى 4.48 دينار، كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 5.25 دينار في السوق الرسمية.

بدوره سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعًا طفيفًا عند مستوى 6.17 دينار، مقارنةً بـ6.16 دينار كان قد سجله في تعاملات أمس الأحد.

أما على صعيد العملات العربية، فقد جرى تداول الريال السعودي عند مستوى 1.29 دينار، والدينار التونسي بـ1.55 دينار، في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الدينار الليبي مستوى 1.31 دينار، في حين لم يطرأ أي تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني.

وفي تداولات السوق الموازية، استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار عند 6.89 دينار، بعد أن لامس في وقتٍ سابق مستوى الـ7 دنانير للدولار الواحد.

وجرى تداول اليورو في السوق الموازية عند 7.37 دينار، وبلغ سعر كسر الذهب 375 دينار لعيار 18.

إلى ذلك… ناقشَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة؛ آلياتِ تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية عن موارد الدولة.

وبحث الكبير خلال الاجتماع الذي عُقد في طرابلس بمشاركة أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة؛ سُبل تبني رؤيةٍ اقتصادية شاملة تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية للدولة، بحسب منشور لمصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.