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الدبيبة يؤكد دعمه للجهود الدولية المبذولة لتحقيق الانتخابات

الدبيبة وكويل يؤكدان على أهمية دعم جهود البعثة الأممية

27 مايو، 2024 9:46 ص
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الدبيبة-كويل
الدبيبة-كويل

أخبار ليبيا 24

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية على ضرورة دعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

الدبيبة وكويل يؤكدان على أهمية دعم جهود البعثة

جاء ذلك خلال لقائه كاتيا كويل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الألمانية، إذ ناقشَ الطرفان آليات تقديم الدعم اللازم للبعثة الأممية في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات اللازمة لإطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود المقرّر عقده في شهر يوليو المُقبل، بحسب ما نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

كويل وخوري… وحوار هادف يجمع الليبيين

إلى ذلك، شدّدت كويل خلال اجتماعها مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة مشاركة الأطراف الليبية كافة في حوار هادف ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية وطي صفحة الانقسامات.

كما بحثت كويل وخوري مستجدات الدعم الدولي الهادف إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا والوصول إلى انتخابات.

كويل-خوري
كويل-خوري

 إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية

وفي سياقِ ذي صلة… ناقشَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ الجهود الدولية والأممية الداعمة لإجراء الانتخابات الليبية وفقَ قوانين عادلة وتوافقية.

المنفي، بحثَ مع الدبيبة في طرابلس، عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ضمنها الإنفاق الحكومي خلال العام 2024، والتأكيد على ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية، بحسب ما نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية

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27 مايو، 2024 9:46 ص
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