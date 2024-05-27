الجزارة يتغلب على الأهلي المصري ويتأهل للنصف النهائي للدوري الأفريقي للسلة

أخبار ليبيا 24

تأهل فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي للدور النصف النهائي بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري في تصفيات ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي للعبة (BAL)، المقامة في عاصمة رواندا (كيغالي) بنتيجة 86-77، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الفتح الرباطي المغربي وكيب تاون تايغرز الجنوب أفريقي.

سباق الحصول على لقب البطولة

وتأهل الفريق لربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة في أولى مواجهاته بمرحلة التصنيف ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة على كيب تاون تايغرز الجنوب أفريقي بنتيجة 87-76، يوم الجمعة الماضي، قبل أن يحقق الفوز الثاني أمام جاره المصري الأهلي في (كلاسيكو عربي).

وهذه الخسارة الثانية لفريق الأهلي المصري، فقد خسر أمام الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 89-78، في ثاني جولات مباريات دور الثمانية في الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL).

وتحصل فريق رجال كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي، تدريبات مكثفة خلال معسكره في العاصمة المصرية القاهرة، قبل التوجه إلى رواندا، لخوض نهائيات الدوري الأفريقي للعبة (BAL).

وستقام المباريات النهائية في العاصمة الرواندية (كيغالي) في الفترة من 24 مايو إلى 1 يونيو المقبل، بعدما تأهلت الأندية الثمانية: دوانس (السنغال)، والأهلي (مصر)، والأهلي بنغازي (ليبيا)، والفتح الرباطي (المغرب)، وريفرز هوبرز (نيجيريا)، وبترو دي لواندا (أنغولا)، وكيب تاون تايغرز (جنوب أفريقيا)، واتحاد المنستير (تونس).