الباعور يناقش مع أمريكا دعم العملية السياسية في ليبيا

بحثَ الطاهر الباعور، وزير الخارجية والتعاون الدولي المُكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع جيريمي برنت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية في العملية الانتخابية، وتعزيز التعاون الليبي-الأمريكي في مختلف المجالات

الباعور وخلال لقائه جيريمي في طرابلس، شدّد على أهمية دعم العملية السياسية الرامية لإجراء الانتخابات، بما يُحقق تطلعات الليبيين ويعزّز حالتي الاستقرار والازدهار في ليبيا، بسحب منشورٍ لوزارة الخارجية.

الباعور يبحث تأثير الأوضاع الإقليمية على ليبيا

وفي سياقٍ ذي صلة؛ تبادل الباعور مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الألمانية كاتيا كويل، الآراء حول القضايا والتطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية، وتأثيرها على العملية السياسية في ليبيا.

وتطرقَا الباعور وكويل إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر حول الهجرة غير الشرعية في طرابلس، بمشاركة دولية حافلة.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع ميخائيل أونماخت، السفير الألماني لدى ليبيا؛ تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ودعا الباعور خلال لقائه أونماخت في طرابلس إلى ضرورة فتح آفاق التعاون والشراكة بين ليبيا وألمانيا، بما يُحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

الباعور، وفي لقاءٍ منفصل مع كريستوفر ليكر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وسفيان بالخير مدير إدارة المنظمات الدولية؛ بحثَ التحديات التي تُواجه تنفيذ مشروع التنمية المستدامة والبرنامج القطري للأمم المتحدة الإنمائي، بحسب منشور وزارة الخارجية.