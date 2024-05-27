ردا على تعرض فريقه لاعتداء جماهيري.. الأخضر يعلق نشاطه عقب انسحابه أمام الهلال

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الأخضر، اليوم الاثنين، تعليق نشاطه الرياضي وتعذر لعب مباراته أمام الهلال نظرًا لاعتداء جماهيري على بعثة فريقه الأول خارج ملعب شهداء بنينا.

وقال النادي، في بيان، إن ذلك جاء “خوفا على أرواح اللاعبين المحليين والأجانب، وكل الأطقم المصاحبة، ولأن الأجواء لا تبشر بخير أبدًا”.

وندد النادي، بما تعرضت له بعثة فريقه من هجوم وتكسير للحافلات، من قبل الجماهير المتواجدة بمحيط ملعب بنينا”.

وقال: “إن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة هدفها عرقلة مسيرة النادي الأخضر، ولأنه أصبح شوكة وحجر عثرة أمام الكثير من الأندية”.

واختتم البيان: أن “إصابة عدد من اللاعبين، أمام صمت للجهات الأمنية واتحاد كرة القدم كل هذا لن يمر مرور الكرام، ولن نكون في موقف المتفرج أبدًا”.

وطالب مسؤولو النادي، في مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فيس بوك”، الأمن بالتدخل لإخراج الفريق من الملعب وتأمين وصوله بسلام إلى البيضاء.

انسحاب الأخضر

ويحتل فريق الأخضر المركز الثالث برصيد 29 نقطة وهو نفس رصيد الهلال “الرابع”، إذ كان من المقرر أن يتنافس الفريقان على نيل البطاقة الأخيرة لفرق المجموعة الأولى للمش للمنافسة في “سداسي” مرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأطلق الحكم الدولي المصري محمد عادل صافرة نهاية المباراة أمام الهلال في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، معلنًا فوز فريق الهلال بانسحاب وتغيب فريق الأخضر حسب القانون، في انتظار قرار لجنة المسابقات.