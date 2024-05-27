اختيار ليبيا لاستضافة الدورة 62 لمجلس وزراء الصحة العرب

أخبار ليبيا 24

اختار مجلس وزراء الصحة العرب ليبيا لاستضافة أعمال انعقاد الدورة الـ62 للمجلس في مارس العام 2025، إذ شاركت ليبيا في أعمال الدورة العادية الستين التي عقدت بمقر بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، اليوم الإثنين، بمشاركة رمضان أبوجناح وزير الصحة المكلف ونائب رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

أبرز قضايا الاجتماع

تناقش القادة المجتمعون حول التداعيات الصحية والإنسانية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتفعيل عمل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، واللجنة العربية الصحية للتأهب والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض اللوائح والقوانين المنظمة مثل تعديل لائحة جائزة الطبيب العربي، وتوصيات اجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والتحضيرات للاحتفال بيوم الصحة العربي للعام 2024.

وتباحث المجتمعون حول إيجاد أفضل السبل الممكنة لتعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية، وتحسين نظامي الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول.

إلى جانب الحديث عن إيجاد أنجع الطرق لتشغيل نظم الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتخطيط للتغطية الصحية ،في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية للجميع، وتعزيز الخدمات الصحية وتطويرها بما يُحقق طموح وتطلعات الحكومات والشعوب العربية.

وعلى هامش أعمال جمعية منظمي الصحة العالمية السابع والسبعين، شارك أبوجناح في الاجتماع الذي نظّمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وجرى تقديم إحاطة حول حالة الطوارئ بإقليم شرق المتوسط، والأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية، واتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، وحول استئصال شلل الأطفال والتمويل المستدام، والمبادرات الإقليمية الرائدة، والموقف الإقليمي الموحد بشأن الاتفاق أو الصك الدولي الخاص بالجوائح، واتفق المجتمعون على اختيار ليبيا لإلقاء كلمة باسم إقليم شرق المتوسط حول التقرير السنوي عن الموارد البشرية بالإقليم.