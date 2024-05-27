إسماعيل: ليبيا بحاجة لـ رئيس والمجتمع الدولي يملك الحل

في تصريح مثير للجدل، أكد السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، أن المجتمع الدولي يحمل بين يديه مفتاح حل الأزمة الليبية من خلال القوانين الانتخابية.

وأضاف إسماعيل في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن مفوضية الانتخابات جاهزة فنيًا لإجراء الانتخابات، لكن البيئة السياسية الحالية تجعل ذلك صعبًا على المدى القصير.

وأشار إسماعيل إلى أن تصريحات السائح حول صعوبة إجراء الانتخابات في المدى القريب تحمل بعض الصحة، نظرًا لتعذر تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات في الوقت الحالي. ورغم ذلك، يرى أن على المدى الطويل يمكن تجاوز هذه الصعوبات إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية.

إسماعيل: باثيلي جمد الوضع في ليبيا وعطل الحلول السياسية

وانتقد إسماعيل دور المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي، مؤكدًا أنه جمد الوضع السياسي ولم يقدم أي برنامج أو خطة لدعم العملية السياسية، مما عرقل الجهود السياسية المنفردة لإيجاد حل للأزمة. وشدد على أن القوانين الانتخابية جاهزة ومنشورة في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في انعدام الثقة بين الأطراف الليبية.

إسماعيل يدعو إلى رئيس يعيد السيادة وسط تحديات دولية ومحلية

واختتم إسماعيل تصريحاته بالدعوة إلى ضرورة وجود رئيس يعيد لليبيا سيادتها وهيبتها، معبرًا عن قلقه من تأثير الوضع الليبي على دول الجوار.

وأضاف أن على ستيفاني خوري تقديم خطة مقنعة لمجلس الأمن لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا على دور الصين المتوقع في التأثير على الملف الليبي في المستقبل القريب.