أول تحرك لـ “اتحاد الكرة الليبي” حول حادثة الاعتداء على نادي الخمس

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أعرب اتحاد الكرة الليبي، في أول بيان له بعد يوم من حادثة الاعتداء على فريق الخمس، عن شجبه واستنكاره لواقعة التهجم على بعثة الفريق بعد مباراته أمام الملعب الليبي في طرابلس، ضمن مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال في بيان: “نعرب بشدة عن شجينا واستنكارنا لواقعة التهجم والاعتداء، التي تعرض لها لاعبي وحافلة الفريق الأول بنادي الخمس الرياضي على الطريق العام

عند عودتهم من مدينة طرابلس إلى مدينة الخمس بعد إجرائهم لمباراتهم مع فريق الملعب الليبي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف اتحاد الكرة الليبي: “نحمد الله على سلامة أعضاء بعثة الفريق، ونتمنى الشفاء العاجل للمتضررين”.

وقال اتحاد الكرة الليبي: “في هذا الصدد نعلن رفضنا التام واستنكارنا لهذه التصرفات الغوغائية الخارجة عن القانون مها كانت دوافعها، والتي تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا والأهداف النبيلة والسامية للرياضة”.

رسالة اتحاد الكرة الليبي

وأضاف: “ندعو الجميع إلى نبذ العنف داخل الملاعب وخارجها من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي والرياضي، وأن نحترم ميثاق الشرف الرياضي والروح الرياضية”.

وتابع اتحاد الكرة الليبي: “نؤكد بأننا على ثقة تامة في قدرة الأجهزة الأمنية المختصة، على التعامل بحزم مع هذه الحوادث، وضمان سلامة فرقنا الرياضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وضمان أن يتمتع جميع أركان اللعبة بالأمان والاحترام الذي يستحقونه، وحمايتهم من أي اعتداءات مستقبلية”.

ودعا الاتحاد الليبي لكرة القدم الأجهزة الأمنية المختصة، ومكتب النائب العام، إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا عقابهم.

وتعرضت بعثة نادي الخمس، أمس الأحد، لحادثة مروعة تسببت في إصابة أكثر من 9 لاعبين على الأقل.

وقالت إدارة النادي، إن عددا من اللاعبين تعرضوا للطعن بالسلاح الأبيض والبعض الآخر للضرب، ليتم نقل بعثة الفريق إلى المستشفى والمركز الطبي، وتراوحت الإصابات بين المتوسطة والخطيرة.

كما جرى حرق حافلة الفريق بمنطقة “البيفي” في تاجوراء، في أثناء عودتهم إلى الخمس بعد انتهاء المباراة.