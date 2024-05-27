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بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية. المنفي ناقشَ مع نائبيه بمقر القائد الأعلى للجيش في طرابلس؛ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة، وفقَ بيان المجلس الرئاسي.

أورلاندو يتابع وقف إطلاق النار

27 مايو، 2024 12:01 م
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أورلاندو-الحداد
أورلاندو-الحداد

أخبار ليبيا 24

أكدَ نيكولا أورلاندو، سفير الإتحاد الأوروبي، خلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس؛ على الالتزام المشترك بالمضي قدمًا في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

أورلاندو والحداد، بحثَا في طرابلس آخر التطورات الإقليمية وانعكاسها على الأوضاع الليبية، والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لتدوينة أورلاندو عبر منصة (X) شدّد الطرفان خلال اللقاء على أهمية ‘عادة توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، وفقَ التدوينة.

دعم أمريكا توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

وفيما سبق… أكدَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية على موقف الولايات المتحدة الداعم لحماية سيادة ليبيا وصون حدودها.

جيريمي وخلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس، ناقشَا الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ شدّد جيريمي على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، بحسب تدوينة لجيرمي عبر منصة «X»

وشدّد جيريمي خلال لقائه الحداد على تشجيع أمريكا توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، حسب قوله.

جيريمي
جيريمي

الحداد يتابع الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا

إلى ذلك… بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

المنفي ناقشَ مع نائبيه بمقر القائد الأعلى للجيش في طرابلس؛ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة، وفقَ بيان المجلس الرئاسي عبر منصة الفيسبوك.

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27 مايو، 2024 12:01 م
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