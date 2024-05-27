أجواء لطيفة واستقرار في درجات الحرارة على معظم البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود حالة الاستقرار في درجات الحرارة مُعظم مناطق البلاد، على أن تكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر و مناطق أقصى الجنوب الغربي.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمالية ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل الغربي، وأن تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، وأن تسجل درجات الحرارة مابين (24–30)مْ.

مناطق «الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الجبل الأخضر مع إحتمالية هطول أمطار خفيفة، وأن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة مابين (22-28)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

توقع المركز أن تتكاثر السحب في هذه المناطق مع إحتمالية هطول أمطار خفيفة خاصةً على غات وماجاورها يصحبها خلايا رعدية، وأن تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (32–39)مْ، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب التي ستتكاثر فقط

على مناطق أقصى الجنوب الشرقي، والرياح شمالية معتدلة السرعة على معظم المناطق، كما توقع أن تتراوح

درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين (32–37)مْ، وتصل اليوم على الكفرة إلى (41)مْ على أن تتراجع يوم الغد الثلاثاء.