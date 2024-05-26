وزير العدل بالحكومة الليبية يزور المقرات القضائية في المنطقة الشرقية

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افتتح المستشار خالد المدير وزير العدل بالحكومة الليبية، مقر إدارة المحاماة العامة بدرنة، والتي أصبحت فرع بدائرة اختصاص محكمة استئناف درنة، وخلال جولته الأولى من نوعها لتفقد الجهات التابعة للقطاع ، في مدن الشرق الليبي.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة “ امتدت الجولة لأسبوع كامل، للوقوف المباشر على أوضاع المكاتب الخدمية والإدارات القضائية، بالإضافة إلى تفقد أوضاع النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بهذه المناطق، وتحديد الاحتياجات العاجلة لكافة الجهات”.

جولة تفقدية للوقوف على الاحتياجات

وأضاف البيان “انطلقت الجولة من محكمة استئناف طبرق، وتخللها افتتاح مقر إدارة المحاماة العامة بمدينة درنة، عقب الانتهاء من صيانته وتجهيزه بالكامل وفق أحدث التجهيزات، وصولاً إلى محكمتَي كمبوت وبئر الأشهب الجزئيتين، وختاماً بمحكمة الجغبوب الجزئية” ووفقا للبيان فإن الوزير هو الأول الذي يزور الدوائر القضائية والمكاتب الإدارية التابعة للوزارة في المنطقة الممتدة من طبرق إلى الجغبوب.

وخلال جولته التفقدية زار المستشار “رؤساء الهيئات القضائية والنيابات العامة، والمحامي العام، وأفراد الشرطة القضائية بهذه المناطق؛ لمناقشة بند الصيانات الشاملة والإنشاءات الضرورية، إضافة لحلحلة المشاكل الإدارية والمالية للقطاع، كما شملت الزيارة جولة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل لتلبية احتياجات النزلاء، وضمان حقوقهم التي كفلها لهم القانون، ومراجعة الأوضاع القانونية لاحتجازهم”.

وأكد الوزير أن جميع المتطلبات التي رصدها خلال جولته، سيعمل على تحقيقها وتقديم كافة الخدمات للقطاع، وذلك بتجهيز حقيبة للعرض في اجتماع مجلس الوزراء لهذا العام، وأضاف “أن جميع متعلقات الصيانة الدورية والمتوسطة سيتم التكفل بها، وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة، في حين ستحال بقية الأعمال الإنشائية إلى رئاسة الوزراء ولجنة الإعمار”.