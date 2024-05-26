هل ترتبط حرائق الغابات بقرب عيد الأضحي؟.. “أكيد الأمر يتكرر كل عام”

أخبار ليبيا 24

تشكل نسبة الصحراء أكثر من 90% من مساحة ليبيا، وتنحسر المساحات الخضراء في رقعة جغرافية بسيطة تتمثل في منطقة الجبل الأخضر، والتي تعاني من اندلاع حرائق موسمية، لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وارتفاع درجات الحرارة.

وعن الوضع البيئي الخطر الذي يشهده العالم عامة، وليبيا خاصة إذ بحسب الدراسات تعد ليبيا من أكثر الدول المتأثرة بالتغير المناخي والبيئي، وبحسب دراسة نشرتها مجلة السيلفيوم للعلوم والتقنية، تقول عن وضع الغطاء النباتي في الجبل الأخضر: “إن الغطاء النباتي بالمنطقة يتعرض لتدهور شديد بفعل النشاطات البشرية غير الرشيدة، والتغيرات المناخية.

ممارسات خاطئة تهدد المساحات الخضراء

ووفقا للدراسة فإن الكثير من الممارسات البشرية أدت إلى القضاء على آلاف الهكتارات من الغابات والمساحات الخضراء، فأعمال مثل التوسع العمراني والحرائق والأنشطة الصناعية والرعي الجائر والممارسات الزراعية الخاطئة، جميعها عوامل تؤدي إلى تقليص المساحة الخضراء التي تشكل نسبة1% على كل حال في منطقة الجبل الأخضر، ولكن أهميتها بالغة لأن تشكل الجزء الأغنى على مستوى ليبيا في الحياة البيولوجية وتنوع النباتات التي يصل عددها إلى أكثر من 1100 نوع مختلف.

وبسبب نقص الغطاء النباتي، تشهد مناطق واسعة من البلاد موجات حر شديدة وعواصف رملية ضربت شمال وشرق البلاد خلال الأشهر الماضية مما ينذر بكارثة بيئية يجب أن تتخذ السلطات المحلية كافة الاحترازات اللازمة لمواجهتها، وذلك بوضع سياسات التصدي، وإنشاء حواجز طبيعية من الأشجار لتقليل سرعة الرياح، ومكافحة التصحر بشكل جاد.

وعن ارتباط حرائق الغابات مع حلول عيد الأضحى، الذي يستخدم فيه الفحم بشكل أساسي، سألنا جمهور صفحتنا على فيسبوك في استطلاع رأي (هل هناك ارتباط بين حرائق الغابات واقتراب عيد الأضحى؟).

نتيجة الاستطلاع

وأجمع متابعونا على وجود ارتباط مباشر إذ علق المتابع أكرم الورفلي “متاعين المفحومة كملو علينا المساحات الخضراء وخلوها سودا”.

وعلقت المتابعة باسم ام كوكه “أكيد لأن الأمر أصبح يتكرر كل عام قبل العيد”.