منتخب الكرة الحديدية يتوج بذهبية إفريقيا ويتأهل لبطولة العالم

تألق المنتخب الوطني الليبي لـ الكرة الحديدية بتحقيق إنجاز كبير في البطولة الإفريقية لـ الكرة الحديدية التي أقيمت في الجزائر، حيث حصد الفريق الليبي الميدالية الذهبية في تخصص الرافا. وجاء هذا التتويج بعد أداء مميز من الثنائي راشد سويسي وأحمد لولو، اللذان قدما أداءً رائعاً على مدار البطولة.

لم يكن هذا الإنجاز الوحيد للمنتخب الليبي في هذه البطولة، إذ نجح اللاعب راشد سويسي في الفوز بميداليتين برونزيتين إضافيتين، حيث أحرز البرونزية في تخصص الرافا فردي والبرونزية الأخرى في تخصص الرافا دقة. هذه النتائج الباهرة لم تأتي من فراغ، بل هي ثمرة جهود كبيرة وتحضيرات مكثفة قام بها اللاعبون والجهاز الفني للمنتخب.

أقيمت البطولة الإفريقية للكرة الحديدية في الجزائر بمشاركة عدد كبير من الفرق الوطنية من مختلف الدول الإفريقية. وتعتبر هذه البطولة من أبرز البطولات على الساحة الإفريقية في رياضة الكرة الحديدية، حيث يتنافس فيها أفضل اللاعبين والفرق على مستوى القارة.

في تخصص الرافا، أظهر الثنائي راشد سويسي وأحمد لولو مستوى عالٍ من التناسق والتكتيك، مما ساعدهم في التفوق على منافسيهم والوصول إلى المباراة النهائية حيث حققوا الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية.

أما في المنافسات الفردية، فقد برع راشد سويسي في تخصص الرافا فردي، وتمكن من الصعود إلى منصة التتويج ونيل الميدالية البرونزية. وواصل سويسي تألقه في تخصص الرافا دقة، حيث أظهر دقة عالية في التصويب مما أهله للفوز بميدالية برونزية أخرى.

بفضل هذه الإنجازات، ضمن المنتخب الليبي للكرة الحديدية مشاركته في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في تركيا في أكتوبر القادم. هذا الترشح يعتبر فرصة كبيرة للمنتخب الليبي لمواصلة تحقيق الإنجازات على الساحة الدولية ورفع اسم ليبيا عالياً في رياضة الكرة الحديدية.

في تصريحات عقب التتويج، أعرب اللاعبان راشد سويسي وأحمد لولو عن سعادتهما الكبيرة بهذا الإنجاز وأهدوا هذا الفوز إلى الشعب الليبي وكل من ساندهم ودعمهم. كما أكدوا على استعدادهم الكامل لمواصلة التحضيرات استعداداً لبطولة العالم في تركيا.

من جانبه، أشاد الجهاز الفني للمنتخب الليبي بروح الفريق والأداء المميز الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن هذه النتائج جاءت نتيجة للعمل الجاد والتدريبات المكثفة التي خضع لها الفريق خلال الفترة الماضية.