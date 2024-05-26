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مركز الأرصاد: اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد

مركز الأرصاد: أجواء لطيفة معتدلة

26 مايو، 2024 10:02 ص
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مركز الأرصاد الجوية
مركز الأرصاد الجوية

أخبار ليبيا 24

 

توقع مركز  الأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية على مناطق «رأس اجدير سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة» وأن تكون الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفية والمعتدلة على أغلب المناطق، وأن تتراوح درجات الحرارة مابين (24–30)مْ.

مناطق «الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد»

 

توقع المركز أن تتكاثر السحب في السماء من حين إلى آخر، مع احتمالية ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، وأن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة  السرعة، على أن تترواح درجات الحرارة مابين (23-29)مْ بحسب المركز.

مناطق «الجفرة، سبها، غات، غدامس الحمادة»

 

ستكون السماء صافية قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق، كما من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين (37–43)مْ على أن تتراجع نسبيًا يوم الإثنين.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر فقط على جالو والجغبوب مع إحتمال هطول أمطار خفيفة، وأن تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة على معظم المناطق، وتوقع المركز أن تكون درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطقوتسجل مابين (37–43)مْ، بحسب المركز.

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26 مايو، 2024 10:02 ص
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