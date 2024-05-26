ليبيا الثامنة عربيًا من حيث إنتاج الدلاع لعام 2023

أخبار ليبيا 24

حلّت ليبيا في المرتبة الثامنة عربيًا من حيثُ إنتاج ثمار البطيخ أو كما يُسمى في ليبيا (الدلاع) بواقع إنتاجٍ يصل إلى 0.23 طن سنويًا، بحسب ما أكده موقع ” World Population Review”

وتصدرت الجزائر المرتبة الأولى أفريقيًا بوقاع إنتاجٍ يصل إلى: 2.3 مليون طن سنويًا، تليها مصر بإنتاجٍ يقدر بــــــ1.5 مليون طن سنويًا، ومن ثمّ المغرب بـــــ0.67 مليون طن سنويًا، والسعودية بـــــ 0:52 مليون طن سنويًا، وتونس 0.45 مليون طن سنويًا، والعراق بـــــ 0.42 مليون طن سنويًا، وبلغَ إنتاج سوريا من الدلاع سوريا 0.32 مليون طن سنويًا.. لتاتي ليبيا في المرتبة الثامنة بــــــــ0.23 مليون طن سنويًا، بحسب World Population Review