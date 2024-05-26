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ليبيا الثامنة عربيًا من حيث إنتاج الدلاع لعام 2023

تعرّف على حجم إنتاج الدلاع في ليبيا

26 مايو، 2024 2:45 م
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الدلاع
الدلاع

أخبار ليبيا 24

حلّت ليبيا في المرتبة الثامنة عربيًا من حيثُ إنتاج ثمار البطيخ أو كما يُسمى في ليبيا (الدلاع) بواقع إنتاجٍ يصل إلى 0.23 طن سنويًا، بحسب ما أكده موقع ” World Population Review”

الدلاع
الدلاع

وتصدرت الجزائر المرتبة الأولى أفريقيًا بوقاع إنتاجٍ يصل إلى: 2.3 مليون طن سنويًا، تليها مصر بإنتاجٍ يقدر بــــــ1.5 مليون طن سنويًا، ومن ثمّ المغرب بـــــ0.67 مليون طن سنويًا، والسعودية بـــــ 0:52 مليون طن سنويًا، وتونس 0.45 مليون طن سنويًا، والعراق بـــــ 0.42 مليون طن سنويًا، وبلغَ إنتاج سوريا من الدلاع سوريا 0.32 مليون طن سنويًا.. لتاتي ليبيا في المرتبة الثامنة بــــــــ0.23 مليون طن سنويًا، بحسب World Population Review

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26 مايو، 2024 2:45 م
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