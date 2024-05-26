غالبية الآراء ترى بأن شركة الكهرباء عاجزة عن حل مسألة انقطاع التيار الكهربائي

أخبار ليبيا 24

مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.. تُثار أسئلة حول مدى صمود الشبكة الكهربائية في تغطية الطلب الكبير والمتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف… وهو ما ظهر جليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ أبدى مواطنون كُثر امتعاضهم من عودة انقطاع التيار الكهرُبائي.. متسائلين: هل من حلول تلوح في الأفق؟

أزمة انقطاع التيار الكهربائي… هي الأزمة القديمة المتجددة التي تُثقل كاهل المواطنين خصوصًا مع دخول فصل الصيف الذي تزيد فيه الحاجة للكهرباء وأجهزة التكييف لمجابهة موجات الحر.. في ظل ما يشهده العالم من تغير مُناخي متطرف أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد وغير مسبوق بسحب المنظمات الدولية… وهذه الأزمة دفعت وكالة أخبار ليبيا 24 لطرح تساؤلٍ حول: “مع دخول موجات الحر وارتفاع درجة الحرارة بدأت انقطاعات الكهرباء تعود بشكل كبير.. برأيك هل ستشهد الشبكة الكهربائية أزمة كالمعتاد؟”

انقطاع متكرر ولا حلول ناجعة

متابع وكالة أخبار ليبيا 24 (حليم الخطابي) اعتبر أن التيار الكهربائي سينقطع سواء في فصل الصيف أو غيره ” الضي يهرب من زمان” وفقَ قوله.

بينما اعتبرَ متابع وكالة أخبار ليبيا 24 (Emadadeen Al-falah) أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي متواصلة منذ 2011: “حليم الخطابي قبل 2011 كونش عطل في الشتاء بسبب الأمطار والرياح لكن قصة الأحمال والبلاك اوت صارت بعد المباركة والمجيدة” على حد تعبيره.

بدوره أكد متابع وكالة أخبار ليبيا 24 (موطني موطني) أن التيار الكهربائي سيستمر في الانقطاع لأن الكوادر التي تشرف على العمل في الشركة العامة للكهرباء هي كواد محلية: “مدام اللي مشغلينها ليبيين أكيد حتدمر الشبكة لأنهم لصوص ومستهترين والمفترض عقد تشغيل بالكامل لشركه أجنبيه” وفقَ تعليقه.

سداد فواتير الكهرباء

وقالت إحدى متابعي وكالة أخبار ليبيا 24 (Aeael EL) للأسف مسألة انقطاع التيار الكهربائي ستظل مستمرة في حال عدم وضع تبني إصلاحات حقيقة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى عدم تسديد المواطن أو دفعهم للفواتير الكهربائية.. هذا امر أخر وجب التحدث فيه، على حد تعبيرها.