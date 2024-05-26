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عقيلة صالح يكشف عن جولة مُشاورات ثلاثية في القاهرة

عقيلة صالح: جولة المشاورات الأولى حققت نتائج ملموسة

26 مايو، 2024 9:01 ص
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عقيلة صالح
عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب إن هنالك جولة جديدة من المشاورات تجمعهُ مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ستُعقد قريبًا تحت مظلة جامعة الدول العربية في القاهرة.

نتائج ملموسة

عقيلة صالح، وفي تصريحاتٍ لوكالة الشرق الأوسط، خلال مشاركته في جلسة البرلمات العربي الرابعة، أكدَ أنّ الجولة الثلاثية الأولى حققتْ نتائج ملموسة، لعل أبرزها هو الاتفاق على توحيد المناصب السيادية، و التأكيد على تشكيل حكومة جديدة موحدة، للحفاظ على سيادة ليبيا واستقرارها، على حد قوله.

وأعرب عقيلة عن تطلعاته وتفاؤله  «بمستقبل الأوضاع في ليبيا، وسعي الأطراف الليبية للخروج من النفق الذي وصفه بالمظلم وصولاً إلى إجراء الانتخابات» على حد تعبيره.

دعوة للأطراف الليبية إلى التعاون وتجاوز الخلافات

وكان دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد دعا الليبيين إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات، وحثّ الأطراف الليبية على السير معًا لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، على حد قوله.

عقيلة صالح: الجيش حرر ليبيا من الإرهاب

عقيلة صالح؛ وخلال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي، أكد على مساعِي البرلمان إلى التقدم وطي صفحة الماضي، والاستمرار في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مشدّدًا على دور الجيش الوطني في تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية المتسللة والخارجين عن القانون، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي.

عقيلة صالح
عقيلة صالح

واعتبر عقيلة خلال كلمته أمام البرلمان العربي أنَ الوحدة هي طريق الحق بينما طريق الشيطان هو الخلاف على حد تعبيره.

وشدّد عقيلة صالح على دور البرلمان العربي في تتبنى طموحات الشعوب العربية وتعزيز التضامن العربي بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

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26 مايو، 2024 9:01 ص
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