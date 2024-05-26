“صنع قبرا بشقته”.. اعترافات سفاح التجمع: استهدف بنات الليل لمعاقبتهن

رغم أن أخبار الموت تحيط بنا من كل جانب، ويتفنن كل قاتل -إنسان كان أم دولة- في تقديم مشهد الرعب الأشد قسوة، وكذلك تقديم التبرير الأقوى لارتكاب الجرائم.. لكن أحدا لم يفتخر باستمتاعه بالقتل، كما فعل سفاح التجمع الخامس، قاتل متسلسل جديد في مصر، اعترف حتى الآن بقتل 3 نساء، بعد تعذيبهن ببطء، وكشفت اعترافاته مؤخرا أن عدد الضحايا قد يكون أكبر.

تشابه الجثث المعثور عليها على الطرق الصحراوية، بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، من حيث أسلوب القتل، هو ما دفع أجهزة الأمن المصرية للشك حول أن القاتل شخص واحد؛ فالجثث المعثور عليها لسيدات، جميعهن جرى تعذيبهن وقتلهن وتشويههن، قبل إلقاء أجسادهن على الطرق.

في البداية، عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على جثتين، كل منهما ملقاة في مكان مختلف، ومقتولتين بنفس الطريقة.

كان على أجهزة الأمن التعرف على الفتاتين، وبعد معرفة خط سير كل منهما، استطاع الضباط نصب كمين للمجرم والإمساك به متلبسا بإلقاء الجثة الثالثة.

مظهره كان أبعد ما يكون عن الإجرام، فهو شخص يقدم نفسه كمصري حامل للجنسية الأمريكية، ويعمل معلما، وواجه مشكلات أسرية انتهت بطلاق وانفصال عن أطفاله قبل 4 سنوات.

السفاح يسيطر على العقل

الغريب في الأمر هو أن معلم الأجيال، ساكن الحي الراقي بالقاهرة، قرر بعد الطلاق أن يهب روحه للشيطان، وأصبح يستقطب بنات الليل لشقته، ويتفق معهن على القسوة.. وينتهي الأمر عند هذا الحد.

لكن بعد مرور فترة، طلب شيطانه المزيد، وأصبح يزيد من تعذيب الفتيات، وكان صراخهن مؤرقا له رغم أنه يحبه في نفس الوقت، فقرر تخصيص غرفة وعزلها لممارسة أفعاله الشيطانية دون أن يعرف الجيران ما يفعل.

في البداية، يستقطب الفتاة التي خرجت من بيتها لتجد ما يسد جوعها، ويوهمها بقضاء ليلة قصيرة مربحة في حي راق.

وجاء في اعترافات المجرم أنه يجبر البنات على تناول المواد المخدرة، مثل الحشيش والكريستال ميث والحبوب المهلوسة، ليسيطر على عقلها ويستطيع تقييدها في غرفته المرعبة.

تسعد الفتاة، وتترك نفسها للثري التي تظن أنها التقته لحسن حظها، ثم تجد نفسها مقيدة، وتجد سوطا يمزق جلدها.

بياناته لا تدعو للشك

يدعى “كريم”، 37 سنة، يحمل الجنسية الأمريكية، ومطلق ويعيش وحيدا ولا يرى أبناءه، وثبت أنه قتل 3 نساء حتى الآن، وكان يتخلص من الجثث على الطرق، والأخيرة حاول إلقائها على محور 30 يونيو، جنوب محافظة بورسعيد.

وبحسب التحقيقات الرسمية، قال السفاح إنه كان يستهدف بنات الليل، لمعاقبتهن، وكان يصل إليهن عبر مجموعات متخصصة في الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الضحية الأولى هي سيدة من منطقة أبو النمرس في الجيزة، لا تعمل، والثانية موظفة مرموقة بمدينة نصر، والثالثة فتاة جامعية من منطقة شعبية “الزاوية الحمراء”.

وكشف عن أنه كان يمارس الجنس مع الفتيات حتى يقتلهن، وكان يتعمد التعذيب ليستمع إلى صوت المعاناة والاستغاثة التي لن يلبيها.

وقال إنه كان يقيد الضحايا بأحزمة جلدية، ويربطهن من الرقبة مثل الحيوانات، ويشدهن من شعرهن ويجلدهن حتى الموت.

فيديوهات لضحايا جدد

واكتشف رجال الشرطة أن المتهم يحتفظ بمقاطع فيديو يعذب فيها المزيد من السيدات، ما أثار الشكوك حول وجود المزيد من الضحايا.

ولأن السفاح لم يكشف بعد كل أوراقه، ويدعي أنه لا يتذكر عدد من قتلهن، تسعى الأجهزة الأمنية لمراجعة كل بلاغات الاختفاء في أماكن نشاط المجرم، والجثث مجهولة الهوية المعثور عليها، لمعرفة إن كان عدد ضحاياه أكبر من المكتشف.

وقررت النيابة العامة في مصر حبس المتهم 15 يوما، بعدما اعترافاته، في انتظار أن تظهر التحقيقات المزيد.

كما تحفظ رجال الأمن على كاميرات المنطقة التي يعيش فيها المجرم، وبدأت في البحث عن أي شخص رآه أو عرفه.