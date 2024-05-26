شغف لا يشيخ.. ليبيات يتحدين العمر لتحقيق حلم التعليم

أخبار ليبيا 24

في مشهد ينبض بالأمل ويزخر بالطاقة الإيجابية، انطلقت نساء ليبيات تجاوزن الستين عاماً نحو تحقيق أحلامهن في التعليم، حيث جلسن خلف مقاعد الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية، ليثبتن للعالم أن العمر ليس سوى رقم وأن الشغف بالتعلم لا يعترف بالحدود الزمنية.

وقد شاركت صفحة وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أسماء هؤلاء السيدات الملهمات، وهن: “أفطيمة سالم الصالحين”، 63 عاماً، و”كاكنو محمد مسوكي”، 61 عاماً، و”راقية محمد السنوسي”، 66 عاماً، و”نعمة عبد السلام عصمان”، 65 عاماً، و”مسعودة سهل محمد”، 67 عاماً.

كما تضمنت الصفحة مقطع فيديو مؤثر للسيدة “مسعودة”، التي روت فيه قصتها، حيث أشارت إلى أنها لم تكن تجيد حتى كتابة اسمها، فلجأت إلى المدرسة لتكمل تعليمها الأساسي. وأوضحت أنها لم تعبأ بمحاولات إحباطها عن هدفها، مؤكدة أن دعم أسرتها وأبنائها كان له الأثر الأكبر في مساندتها للوصول إلى هذه المرحلة.

وأشادت “مسعودة” بتشجيع مسؤولي المدرسة لها، حيث رحبوا بها وقدموا لها التسهيلات اللازمة وفقاً لاحتياجاتها العمرية. وقد لاقت مقاطع الفيديو تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الآلاف عن فخرهم ودعمهم للسيدات، مؤكدين أن طلب العلم ليس حكراً على الشباب، ومتمنين لهن التوفيق والنجاح في مسيرتهن التعليمية.