تقرير أمريكي: خسائر البنى التحتية في درنة تفوق الـ77 مليون دولار

كشفَ معهد الشرق الأوسط الأمريكي أنَ حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي جراء فاجعة درنة في سبتمبر الماضي تتجاوز الـ77 مليون دولار، مؤكدًا أن خسائر درنة جراء العاصفة تفوق خسائر بقية المناطق المتضررة الأخرى.

معهد الشرق الأوسط الأمريكي، أوضحَ أن معالجة الوضع المائي الذي وصفهُ بالهش في مدينة درنة يحتاج إلى مراقبة مستمرة واستثمارات ضخمة لاستعادة وتحسين جودة المياه والبنية التحتية في المدينة المنكوبة، بحسب التقرير.

واشترط معهد الشرق الأوسط إدارة ورقابة مؤسسية قوية لضمان الأمن المائي في درنة بالإضافة إلى العمل وبناء القدرات للوصول المستدام إلى المياه والبنية التحتية السليمة في مدينة درنة وجوارها، داعيًا إلى اتخاذ تعزيز أنظمة مراقبة جودة المياه، واتباع بروتوكولات معالجة المياه، للتصدي ومنع انتشار الأمراض عن طريق المياه، بحسب معهد الشرق الأوسط.

اطلعَ بالقاسم خليفة حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا؛ على آخر مستجدات ماريع الإعمار والتنمية في مدينة درنة وحوارها؛ لتحقيق الإستقرار والتنمية.

غانيون وخلال لقائها بالقاسم خليفة حفتر، اطلعتْ على خطط ومشاريع الإعمار القائمة في مدينة درنة والمناطق المتضررة مثل إنشاء وتطوير البنى التحتية والإسكان العام والصرف الصحي والسدود و وتشييّد الطرق وصيانة المرافق العامة والخاصة وفق المعايير الدولية، بحسب الصندوق.

بدورها أشادت غانيون، بحالة التطور الملحوظ في المدينة ، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بغية تحقيق الأهداف المشتركة لصالح المواطنين بمدينة درنة ومناطق ليبيا كافة.