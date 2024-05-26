ترامب يغازل عرب ومسلمي أمريكا.. هل ينجح في اقتناص أصواتهم؟

أخبار ليبيا 24

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، يفكر بعض الناخبين والناشطين العرب الأميركيين في عدم الاكتفاء بحرمان بايدن من أصواتهم، بل في العمل بشكل مباشر لدعم انتخاب ترامب، في حين لا توجد ضمانات من عودة ترامب إلى البيت الأبيض إذا كانت ستصب في مصلحة الأمريكيين العرب والمسلمين.

احتدام منافسة الانتخابات الأمريكية

و أظهر استطلاع أجرته صحيفة (نيويورك تايمز) و(كلية سيينا) تقدم ترامب على بايدن، بنسبة 57 مقابل 25 في المائة بين هؤلاء الناخبين. ورغم ذلك، لا تقدم هذه النتائج صورة نهائية عن اتجاهات التصويت الحاسمة بالمعركة الانتخابية في نوفمبر المقبل.إذ لا تزال الانتخابات التمهيدية الجارية تباعاً في بقية الولايات، ولا يمكن التكهن بنتائج الانتخابات التي تحمل عادة مفاجئات صادمة، لاسيما مع ملف حرب غزة، والتي تعمل حكومة بايدن على استمرار الحرب وتقديم كافة الدعم لإسرائيل مما تسبب في غضب شعبي كبير على مستوى العالم والشوارع الأمريكية المنتفضة بقيادة طلابها.

ولكن تراجع (التصويت الاحتجاجي) ضد بايدن، وبحسب تقارير صحفية فإن ترامب مستعد لتقديم (عرض استراتيجي) للأمريكيين العرب والمسلمين، الذين يشعرون بـ”الخيانة” من قبل الديمقراطيين تجاه الحرب بين إسرائيل وغزة والشرق الأوسط بشكل عام.

ولكن سياسات الجمهوريين تنبئ بوضع أسوأ في التعامل مع ملف الحرب بغزة، إذ يعتقد البعض أن ترامب سيكون أكثر دعماً للحكومة الإسرائيلية من بايدن، حيث أعلن مع الجمهوريين خلال الحرب المستمرة في غزة، عن مواقف أكثر تشدداً، ضد (حماس) والسلطة الفلسطينية، كما ضغطوا لتقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لها، ورفضوا وقف شحنات بعض القنابل والأسلحة. بالإضافة إلى أن سياساته لحل الصراع العربي – الإسرائيلي لا تشمل الاعتراف بحل الدولتين.