تخريج 75 باحثاً للعمل بسرت بعد تدريبهم للدخول إلى سوق العمل الليبية

أخبار ليبيا 24

أقامت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية احتفالية، لتخريج عدد 75 باحثاً عن العمل بمدينة سرت من الجنسين، إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي بتدريب 25 ألف باحث عن العمل في كافة المناطق.

مبادرة تأهيل 25 ألف باحث عن العمل

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أسامة حماد؛ لتدريب وتأهيل أكثر من 25 ألف باحث عن العمل في مختلف المجالات في الداخل والخارج، من ضمنهم تدريب أكثر من ألف باحث عن العمل في دورات إيفاد للخارج. وتأهيلهم لسوق العمل الليبي بحيث يكون المتدربين على كفاءة عالية تتسق مع المتطلبات الإقليمية والعالمية في كافة المجالات.

حضر الاحتفالية الدكتور عبدالله الشارف وزير العمل والتأهيل، وعضو مجلس النواب د. حسن الزرقاء، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت رئيس فرع جهاز الأمن الداخلي بسرت، ومساعد مدير مديرية الأمن بسرت، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل سرت، ومديرو قطاعات الخدمة المدنية والتعليم والعمل بالبلدية، وبتنظيم مكتب العمل والتأهيل سرت، بتنفيذ عدد من الشركات المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل، في مجالات (الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية، الحياكة والتطريز، فن الطبخ وصناعة الحلويات، وصيانة الهاتف المحمول لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة).

و في ختام الاحتفالية وُزِّعت شهادات إتمام الدورات للمتدربين، الذين اجتازوا الفترة التدريبية بنجاح، بالإضافة لتقديم المعدات التشغيلية والحقائب الخاصة للمشاركات والمشاركين في الدورات التدريبية والتي ستساعدهم للدخول إلى سوق العمل