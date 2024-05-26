بدء التحضير للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

انطلقت مباحثات اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي؛ المعنية بتنفيذ الترتيبات والتحضيرات اللوجستية للمنتدى الاقتصادي، المزمع عقده في الــ30 من أكتوبر المقبل.

مباحثات اللجنة التي شارك فيها السفير الإيطالي لدى ليبيا، خُصصت للتنسيق بين الجانبين الليبي والإيطالي حول محاور المنتدى والتصور العام لتنفيذه، إذ أكدَ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عاد جمعة، أنّ رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اتفقَ مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا، على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي وقتٍ سابق… كشف حكومة الوحدة منتهية الولاية تفاصيل الاتفاقيات التي وقعتها جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي.

– اتفاقيات في مجال الصحة

وبحسبِ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، وقعتا ليبيا وإيطاليا اتفاقية لإنشاء مستشفيات ليبية – إيطالية في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، بالإضافة إلى إنشاء شركات تصنيع أدوية في ليبيا، وإيفاد الكوادر الليبية الطبية والطبية المساعدة إلى إيطاليا لتطوير المهارات الخاصة بهم، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

– اتفاقيات في مجالي الرياضة والشباب

كما وقع الطرفان اتفاقيات تهدف للاستفادة من الخبرات الإيطالية في تدريب الكوادر الرياضية الوطنية، والاستعانة بشركات إيطالية لإنشاء ثلاثة ملاعب في ليبيا.

– اتفاقيات في مجال التعليم

واتفقت ميلوني مع الدبيبة على التعاون في المراكز البحثية الإيطالية في مجال الزراعة، وتنفيذ برامج مشتركة بين الجامعات الليبية والإيطالية، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الطلبة في المنح الدراسية الإيطالية وإيفاد خريجي اللغة الإيطالية للدراسة في إيطاليا.