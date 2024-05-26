الكوني يبحث مع برنت سبل حل الانسداد السياسي

أخبار ليبيا 24

التقى موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، القائم بالأعمال الأميركي والوفد المرافق له في

طرابلس، وتباحثا حول ملف الانتخابات ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود البعثة الأممية من أجل الدفع بالعملية السياسية الليبية، التي اصابها الجمود منذ وقت طويل جداً.

وأشاد الكوني بـ”الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة بالملف الليبي، لمعالجة حالة الانسداد السياسي”، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

واستعرض برنت أمام الكوني “جهود بلاده المتعلقة بالتنمية والاستقرار، والتعاون مع الجانب الليبي في إعادة إعمار مدن الجنوب، وإحداث تنمية مكانية فيه”. كما تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والدولي، وتداعيات الأحداث التي تعيشها دول الجوار على استقرار ليبيا.

اجتماعات القائم بالأعمال الأمريكي مع السلطات السياسية

وخلال الآونة الأخير اجتمع القائم بالأعمال الأمريكي مع كافة السلطات السياسية والأمنية والعسكرية في طرابلس وبنغازي، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وكذلك التجارية في ليبيا. ومن ضمن آخر الزيارات، اجتماعه مع مسعود عبيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، بفندق كورينثيا في العاصمة طرابلس، إذ تناقشا حول آخر المستجدات في الملف السياسي الليبي، وسبل إرساء الاستقرار والأمن في ليبيا وفي الجنوب الليبي بشكل خاص، والتحديات التنموية في المنطقة وفرص النجاح بأن تكون مدينة مرزق أنموذجًا للتنمية المستدامة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس أن الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، والمحافظة على استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها، وبذل الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية