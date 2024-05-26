السني يتابع تحضيرات مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة

ناقشّ الطاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، مع علياء آل ثاني مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا ودور البعثة الأممية في تذليل التحديات أمام العملية الانتخابية.

وبحثَ السني مع نظيرته القطرية؛ آليات التحضير لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الدوحة خلال فترة رئاسة ليبيا للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

كما تطرقَ السني إلى سُبل تعزيز وتكثيف التعاون المشترك مع قطر، وآخر التطورات في قطاع غزة، والدعوة لتكثيف الجهود لإنهاء الحرب في القطاع، بحسب تدوينة للسني عبر منصة أكس.

وفي سياقس منفصل… انتقد طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، بشدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ومكتبه، بسبب عملهم ونهجهم في التعامل مع الملفين الليبي والفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في غزة، مع انتقادهم لعدم إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد السني في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24” على تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أبدى استياءه من عدم رؤية نتائج ملموسة بعد سنوات من التحقيقات والجهود المبذولة، مشيرًا إلى أن الجرائم في ترهونة، على سبيل المثال، لم يتم التعرف على جميع المتورطين فيها، وهو ما يثير شكوكا في مصداقية المحكمة.