الزادمة: حكومتنا حريصة على تنمية مناطق الجنوب وإعمارها

أكدَ سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية، حرص الحكومة على تنمية مناطق الجنوب وإعمارها؛ تنفيذًا لرؤية الحكومة مع صندوق إعادة الإعمار في البناء والتطوير.

الزادمة يؤكد على أهمية توحيد العمل الإداري بين الشرق والجنوب

الزادمة، وخلال لقائه رؤساء دواوين وزارات الداخلية والصحة والخدمة المدنية والصناعة والاستثمار والسياحة؛ شدّد على أهمية عودة الإدارة والمؤسسات الحكومية إلى الجنوب، وتوحيد العمل الإداري شرقًا وجنوبًا، مشيرًا على أن المنطقة الجنوبية تعيش حالةً من الأمن والأمان والاستقرار، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.

كما تطرقَ الزادمة إلى مسألة اعتماد الموازنات العامة للعام الحالي، وضرورة تخطي حالة الركود في المنطقة الجنوبية استعدادًا لإطلاق مشاريع التنمية والإعمار أسوة بباقي مناطق ليبيا، وفقَ الحكومة الليبية.

ميزانية الحكومة الليبية

وفي سياقٍ ذي صلة… ناقشَ مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مع أعضاء لجنة تضمين ملاحظات أعضاء البرلمان على الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية.

دومة وخلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة: زايد هدية ومسعود الأعور، وإدريس عمران، وبحضور نائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، أطلع على الملاحظات المقدمة من مجلس النواب حول ميزانية الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، للعام الحاليّ.

إلى ذلك… بحث أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، ملف الميزانية العامة الموحدة للدولة، وجاء اللقاء لاستكمال المناقشات السابقة حول الميزانية الموحدة للدولة وإتمامها.

ووفقا لبيان الحكومة فإن الاجتماع جمع كل من أعضاء اللجنة المشكّلة بخصوص إعادة هيكلة الميزانية العامة الموحدة للدولة، فتحي التومي وأحمد المرتضي وعوض العمامي.