الجزارة للسلة.. يواجه الأهلي المصري في تصفيات الربع النهائي للدوري الأفريقي

أخبار ليبيا 24

يلتقي فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي، اليوم الأحد على تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، نظيره الأهلي المصري في تصفيات ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي للعبة (BAL)، المقامة في عاصمة رواندا (كيغالي).

وتأهل الفريق لربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL4) بعد فوزه في أولى مواجهاته بمرحلة التصنيف ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة على كيب تاون تايغرز الجنوب أفريقي بنتيجة 87-76، الجمعة الماضي، ليواجه اليوم نظيره المصري الأهلي في (كلاسيكو عربي).

نتائج المباريات السابقة

وخسر الأهلي المصري أمام الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 89-78، لتكون أولى مباريات دور الثمانية، اليوم الأحد، في نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) على النحو التالي:

– الأهلي بنغازي × الأهلي المصري

– الفتح الرباطي × كيب تاون تايغرز

وخاض فريق رجال كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي، تدريبات مكثفة خلال معسكره في العاصمة المصرية القاهرة، قبل التوجه إلى رواندا، لخوض نهائيات الدوري الأفريقي للعبة (BAL).

وستقام المباريات النهائية في العاصمة الرواندية (كيغالي) في الفترة من 24 مايو إلى 1 يونيو المقبل، بعدما تأهلت الأندية الثمانية: دوانس «السنغال»، والأهلي «مصر»، والأهلي بنغازي «ليبيا»، والفتح الرباطي «المغرب»، وريفرز هوبرز «نيجيريا»، وبترو دي لواندا «أنغولا»، وكيب تاون تايغرز «جنوب أفريقيا»، واتحاد المنستير «تونس».

وتأهل الأهلي بنغازي إلى نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «BAL» في المركز الثاني من مجموعة النيل، التي أقيمت مبارياتها في مصر، بينما احتل الأهلي المصري المركز الأول في المجموعة.