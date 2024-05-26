الأهلي يتوج باللقب الإفريقي للمرة الثانية عشرة بعد فوز مثير على الترجي

صور خاصة لـ “أخبار ليبيا 24”- محمد تاج الدين

في ليلة تاريخية احتضنها ملعب إستاد القاهرة، توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدف نظيف. المباراة، التي حملت طابع الإثارة والتنافس، بدأت بسيطرة واضحة للأهلي، حيث سجل رامي ربيعة هدفًا مبكرًا في الدقيقة الرابعة برأسية ارتطمت بأحد لاعبي الترجي لتسكن الشباك، ويُحتسب الهدف في النهاية لصالح روجير أهولو لاعب الترجي.

رغم المحاولات المستميتة من الترجي للعودة في المباراة، إلا أن دفاع الأهلي وحارس مرماه مصطفى شوبير كانوا في الموعد، مانعين أي تهديد حقيقي على المرمى. ورغم بعض الفرص الخطيرة من لاعبي الأهلي لتوسيع الفارق، إلا أن الهدف الوحيد كان كافيًا لحسم اللقب.

بدأ اللقاء باندفاع قوي من الأهلي، وسيطرة ميدانية واضحة أثمرت عن الهدف المبكر. ومع تقدم الوقت، شهدت المباراة عدة محاولات من الفريقين لتغيير النتيجة. في الدقيقة 13، كاد وسام أبو علي أن يسجل الهدف الثاني للأهلي بتصويبة قوية مرت بجوار القائم. وحصل روجير أهولو على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 بعد تدخل عنيف على مروان عطية، مما زاد من حدة التوتر في الملعب.

وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، حيث اقترب حسام تقا من التسجيل للترجي في الدقيقة 54، لكن شوبير كان بالمرصاد. وفي الدقيقة 80، كاد إمام عاشور أن يضيف الهدف الثاني للأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس مميش تصدى لها ببراعة.

شهدت المباراة تغييرات تكتيكية من المدرب مارسيل كولر، الذي دفع بأليو ديانج وأفشة وكهربا لتعزيز الأداء الهجومي والدفاعي. وأسهمت هذه التغييرات في الحفاظ على التقدم ومنع الترجي من تسجيل أي هدف. ولعبت جماهير الأهلي دورًا كبيرًا في دعم الفريق طوال المباراة، مما زاد من الروح المعنوية للاعبين وساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وائل جمعة يحتفي باللقب ويشيد بخبرة اللاعبين

أعرب وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي على الترجي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا. وأشاد جمعة بخبرة لاعبي الأهلي وذكاء المدرب مارسيل كولر في إدارة المباراة. كما أشار إلى دور الجماهير الكبير في تحقيق هذا الفوز التاريخي، مشيدًا بالأداء الرجولي للفريق وبالهدف الذي سجله رامي ربيعة، مازحًا بأنه كان هو من علمه كيفية التسجيل من الركنيات.

تشكيل الفريقين في النهائي

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

الهجوم: وسام أبوعلي، بيرسي تاو، حسين الشحات

تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة

الوسط: روجير أهولو، حسام تقا، غيلان الشعلالي

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجو رودريجيز

بهذا الفوز، يثبت الأهلي مجددًا مكانته كواحد من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم الأفريقية، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات.