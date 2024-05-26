استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

سجل سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار استقرارًا ملحوظًا في السوق الرسمية، عند مستوى 4.84 دينار وهو ذات السعر المُسجل خلال نهاية تعاملات الخميس.

بدوره استقر سعر صرف اليورو أمام الدينار عند مستوى 5.25 دينار، بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرارًا هو الآخر عند مستوى 6.16 دينار بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للعملات.

العملات العربية

وعلى الصعيد العربي، جرى تداول الريال السعودي عند مستوى 1.29 دينار، و تداول الدرعم الإمارتي عند مستوى 1.31 دينار، في حين استقر الدينار التونسي أمام نظيره الليبي عند مستوى 1.55 دينار.

السوق الموازية

أما على صعيد السوق الموازية، إذ استقر سعر صرف معظم العملات الأجنبية عندى مستوياتٍ مرتفعة، إذ سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية مستوى 6.91 دينار، منخفضًا عن جلسة ختام الأسبوع التي سجل فيها 6.94 دينار حوالي ثلاثمئة درهم، في حين سجل سعر صرف اليورو 7.37 دينار لليورو الواحد، وسجل سعر صرف الليرة التركية مستوى 0.23 دينار في السوق الموازية.

وفي سياقٍ ذي صلة… وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار «بطاقات إلكترونية» وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين وذلك وفقَ الشروط التالية:

بيان مصرف ليبيا المركزي، اشترط أن تكون القيمة والحد الأقصى لشحن البطاقة هو 500 ألف دولار خلال السنة الواحدة، على أن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.