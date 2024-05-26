أولى ضحايا لسعات العقارب في الكفرة.. طفل يبلغ أربع سنوات

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مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجة الحرار، يعود الخوف من خطر العقارب وانتشارها في مناطق الجنوب، والتي تسبب بلسعاتها السامة حصد ضحايا أرواح العديد من المواطنين، إذ توفي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بمدينة الكفرة، بعد أن تعرض للسعة عقرب لم تمهله الكثير من الوقت قبل مفارقة الحياة.

تسجيل 397 حالة إصابة من لسعات العقارب

وبحسب الناطق الإعلامي لمستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة قال في تصريحات صحفية إن “الطفل جرى إدخاله العناية المشددة بقسم الأطفال، وكانت حالته خطيرة نظراً لتأخر تلقيه الإسعافات الأولية بعد تحويله من عيادة الحي الذي يقطن فيه”، مشيراً إلى أن “حالة الوفاة تعد الأولى خلال هذا العام، مع تسجيل العديد من الإصابات خلال أشهر ماضية، التي بلغت 397”.

وأفاد أنه من المقرر أن يسلم جهاز الإمداد والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية اليوم الأحد، عدداً كبيراً من الأمصال المضادة للسعات العقارب لمستشفى الشهيد عطية الكاسح.

وعن أنواع العقارب التي يواجهها أهالي المدينة يقول الدكتور أحمد الغزال “العقارب غير السامة هي الأغلبية، والسامة أنواع كثيرة، وعندما يكون العقرب ساماً تبدأ الأعراض بارتفاع ضغط الدم”.

ويكون التأثير أولاً على الجهاز العصبي مع القيء المستمر والتعرق الشديد، خاصة لدى الأطفال خلال النصف ساعة الأولى، ويتدخل الأطباء بإعطاء أدوية ضد هذا السم، وتغذية وريدية، ومادة أخرى شبيهة بمادة «الايتروبين» في الوريد، لإيقاف التعرق والقيء.

وعن المرحلة الثانية من الإصابة يوضح الغزال “في المرحلة الثانية من الإصابة يحدث ارتفاع في درجات الحرارة وضغط الدم ومستوى السكري لدى الشخص المصاب، ويؤثر على عضلة القلب، ويحدث هبوط حاد بالقلب وارتشاح بالرئتين، ويُعاني المصاب دهشة شديدة وانخفاضا في نسبة الأكسجين، ويبدأ لونه يميل إلى الأزرق، ويصاب بتشنجات وهلوسات شديدة، وعدم الوعي، ليدخل العناية المركزة”، مشيراً إلى “التعامل مع كل عارض من هذه العوارض على حدة، حيث يجرى قياس العلامات الحيوية ونسبة الأكسجين في الدم بانتظام وبشكل مستمر”.

وأضاف في حال كان العقرب غير سام فيجرى علاج المصاب بشكل روتيني وطبيعي بأخذ المصل وإعطائه حقنة «الهايدروكروتزون»، بعد إجراء اختبار الحساسية كوقاية لأي انتكاسة، ويُوضع تحت المراقبة ساعة، ونوَه على ضرورة سرعة إسعاف الشخص المصاب، وعدم انتظار ساعات حتى ظهور الأعراض الشديدة، الأمر الذي سيُسهل عملية شفائه.