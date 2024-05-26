أسعار النفط تنخفض بالقرب من أدنى مستوى شهري

استقرتْ أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في غضون 3 أشهر، إذ انخفضَ الخام برنت والخام الأمريكي بأكثر من 2‎%‎ على مدار الأسبوع، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

بلومبيرغ؛ أرجعت سبب الانخفاض إلى تراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والاجتماع المرّتقب لتحالف منظمة أوبك الذي ينوي تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى النصف الثاني من الحاليّ 2024، وفقًا لبلومبيرغ.

وفي الأثناء.. أجّل تحالف منظمة أوبك+ اجتماعه المرّتقب يومًا واحدًا إلى الثاني من يونيو المقبل، ومن المقرّر عقده عبر الإنترنت بعد أن كان مقرر عقده في فيينا.

منظمة أوبك+، من المرتقب أن تناقش مستجدات الخفض الطوعي للإنتاج الذي يبلغُ 2.2 مليون برميل يومًا للنصف الأول من العام الحالي، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.