وكالة نوفا: اجتماع فني دولي حول تشكيل قوة عسكرية في ليبيا

احتضنتْ العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا فنيًا بين ممثلي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا؛ لمناقشة تشكيل قوة عسكرية مشتركة في ليبيا.

وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، كشفتْ أن الاجتماع الذي عُقد بطلبٍ من الولايات المتحدة، يسعى إلى بحثِ ودراسة المشاريع لصالح القوة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تعمل عليها اللجنة العسكرية، ولم تطرأ أي تطورات مهمة على الاجتماع الفني، وفقَ ما ورد في وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفي سياقٍ ذي صلة… أكدَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية على موقف الولايات المتحدة الداعم لحماية سيادة ليبيا وصون حدودها.

جيريمي وخلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس، ناقشَا الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ شدّد جيريمي على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، بحسب تدوينة لجيرمي عبر منصة «X»

وشدّد جيريمي خلال لقائه الحداد على تشجيع أمريكا توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، حسب قوله.

وفيما سبق… بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

المنفي ناقشَ مع نائبيه بمقر القائد الأعلى للجيش في طرابلس؛ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة، وفقَ بيان المجلس الرئاسي.