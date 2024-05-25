وزارة الخارجية تحث الدول الأفريقية على إصلاح المنظومة الدولية

حثتْ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، الدول الأفريقية على التعامل مع قضايا القارة التاريخية وفق رؤيتها وخصوصيتها.

وزارة الخارجية: الحياد وتجنب الإنحياز

ودعتْ وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانٍ بمناسبة يوم أفريقيا الدولي، الدول الأفريقية إلى تجنب الاصطفاف وراء التجاذبات التي أوصلت النظام الدولي الحالي إلى مستويات وصفتها بالمعقدة.

كما شدّدت وزارة الخارجية على ضرورة إصلاح المنظومة الدولية وكافة مؤسساتها، داعيةً إلى مواصلة دعم الجهود الإفريقية لتوجيه مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي نحو مزيد من التعاون والمساهمة، وفقَ نص بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية في البيان: “يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية العشرين على تأسيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، حيث تم انتخاب دولة ليبيا عام 2004م كعضو مؤسس، فإن هذه المناسبة تستدعي مزيداً من التفكير والتنسيق والتشاور والعمل الأفريقي، من أجل تحسين حالة السلم والأمن والاستقرار في القارة” بحسب نص البيان.

وفي سياقٍ منفصل… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية -في وقت سابق- مع ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ دعم الأطراف الليبية للوصول إلى الانتخابات وتلبية تطلعات الليبيين.

الباعور ناقش مع ستيفاني خوري، في طرابلس؛ آليات دعم ومساندة الشعب بالليبي في تحقيق تطلعاته وإجراء الانتخابات ودعم الجهود الدولية والمحلية كافة لإنجاز هذا الاستحقاق، وفقَ ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الدبيبة.