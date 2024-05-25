موديز: الاحتلال يتكبد خسائر اقتصادية فادحة

كشفَت موديز، وكالة التصنيف العالمية في تقرير عن تكبد الاحتلال الإسرائيلي يومياً 269 مليون دولار، أي تكبدها 61.9 مليار دولار بعد مرور نحو 230 يومًا على الحرب.

وزارة المالية التابعة للاحتلال الإسرائيلي توقع أن يرتفع العجز المالي للدولة على 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أربعة أشهر من العام الحالي، ليصل إلى 35.7 مليار دولار خلال أبريل الماضي، متجاوزًا بذلك تقديرات حكومة الاحتلال عند مستوى 6.6% خلال العام 2024 كاملاً.

ووفقًا لتقرير موديز… يواجه اقتصاد الاحتلال ضعفًا وضغوطًا كبيرة، إذ تسعى وزارة المالية في الاحتلال الإسرائيلي لتجميع 60 مليار دولار من الديون خلال العام الحالي، فضلاً عن زيادتها لحجم الضرائب لتلبية احتجاجاتها المالية.

أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السفارة الفلسطينية في ليبيا أعربت في بيانٍ عبر منصة فيسبوك، عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في حكومة الوحدة منتهية الولاية، والطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني، بحسب بيان السفارة.

ووافقت محكمة العدل الدولية على انضمام ليبيا للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستندُ ليبيا على وضعها كطرف في اتفاقية تضم عددًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ نصرةً لفلسطين والقضية الفلسطينية.

وبحسبِ محكمة العدل الدولية، تقدمتْ ليبيا للتدخل في الدعوى بموجب المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.