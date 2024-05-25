ليبيا: درجات حرارة معتدلة شمالا ومرتفعة جنوبا.. والرياح مثيرة للأتربة

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم السبت، اعتدالا في درجات الحرارة، بينما يبقى الجنوب تحت وطأة موجة الحر المستمرة منذ أيام.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى تتراوح في مناطق الشمال ما بين (26-33) مئوية، بينما تكون مرتفعة اليوم على الخليج ومناطق الجنوب، إذ تتراوح ما بين (37-44) مئوية.

وأشار المركز، إلى أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا يوم الغد على مناطق الخليج، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب.

وتوقع المركز، حدوث تحول في الرياح إلى شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار خاصة على دواخل الشمال الغربي والخليج وبعض مناطق الجنوب.

وأضاف، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق الدواخل للشمال الغربي ومناطق الخليج والواحات، كما تتكاثر غدا على الجبل الأخضر.

الطقس في غرب ليبيا

والرياح في شمال غرب ليبيا شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، بينما تكون جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتتحول في المساء إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (27–34) مئوية على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون ما بين (38-45) مئوية على باقي المناطق وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

وفي جنوب غرب البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41–45) مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد على مناطق الجفرة.

الطقس في شرق ليبيا

وفي شمال شرق ليبيا، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج ومثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-31) مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وما بين (36-40) مئوية على باقي المناطق وتسجل انخفاضا يوم الغد.

وفي جنوب شرق ليبيا، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36–42) مئوية وتسجل زيادة يوم الغد على أغلب المناطق.