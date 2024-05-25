في بنغازي.. انطلاق المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

تنطلق في بنغازي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية، والذي تنظمه وترعاه الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، عبر وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.

وتوافد الضيوف منذ يوم أمس الجمعة من مختلف دول القارة الأفريقية والدول الأوروبية على مطار بنينا الدولي في بنغازي.

وقالت الحكومة، إن عددا كبيرا من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، المهتمة بشؤون المهاجرين، ستشارك في فعاليات المؤتمر وإثراء النقاش.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين، وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية.

وفي أطار التحضيرات للمؤتمر الأفريقي-الأوروبي عقدت الندوة العلمية بعنوان (تأنيث الهجرة وتقاطعاتها مع أهداف التنمية المستدامة).

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر، وحماية حقوق المهاجرين، وتحسين ظروف اللاجئين.

وسيركز المؤتمر على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية.

كما سيناقش المؤتمر آليات تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية وربطها باحتياجات سوق العمل في الدول المستقبلة، في محاولة للحد من المخاطر على المهاجرين وتسهيل انخراطهم في مسارات الهجرة القانونية.

إعلان بنغازي

وفي يناير الماضي عقد الحكومة الليبية المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية. وكان المشاركون قد رفضوا في “إعلان بنغازي” لعب دور الشرطي للقارة الأوروبية.

وطالبوا بعقد قمة أفريقية عاجلة، لوضع إستراتيجية موحدة بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة التوصل لاتفاق جديد مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين.