عقيلة صالح يدعو الأطراف الليبية إلى التعاون وتجاوز الخلافات

دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الليبيين إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات، وحثّ الأطراف الليبية على السير معًا لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، على حد قوله.

عقيلة صالح؛ وخلال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي، أكد على مساعِي البرلمان إلى التقدم وطي صفحة الماضي، والاستمرار في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مشدّدًا على دور الجيش الوطني في تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية المتسللة والخارجين عن القانون، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي.

واعتبر عقيلة خلال كلمته أمام البرلمان العربي أنَ الوحدة هي طريق الحق بينما طريق الشيطان هو الخلاف على حد تعبيره.

وشدّد عقيلة صالح على دور البرلمان العربي في تتبنى طموحات الشعوب العربية وتعزيز التضامن العربي بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

ولفتَ عقيلة صالح إلى أن من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين العرب، هي “الدفاع عن القضايا العربية وخاصة إزاء ما يحدث في فلسطين من جرائم إبادة وترويع وتهجير، ويقف أمامها المجتمع الدولي عاجزا عن مد يد المساعدة، رغم ما يدعيه من حرص على العدالة وحقوق الإنسان” على حد قوله.

وفي أثناء فعاليات الجلسة، كرم البرلمان العربي، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بوسام التميز العربي، تقديرًا لجهوده الفعّالة والمتميزة في إدارة البرلمان الليبي، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب.