ظهور متحور FLiRT.. هل نواجه موجة جديدة من فيروس كورونا؟

في عالمٍ لا يزال يتعافى من تبعات جائحة «كوفيد-19»، تظل هناك مستجدات تثير القلق والاهتمام على السواء. ومن بين هذه المستجدات، ظهور سلالة جديدة من الفيروس تُدعى «FLiRT»، التي استدعت تحذيراتٍ جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن المخاطر الصحية التنفسية. ومع اقتراب فصل الصيف، تتزايد التساؤلات حول هذه السلالة الجديدة: هل سنحتاج إلى تلقي جرعات إضافية من اللقاح؟ وما هي الإجراءات الاحترازية التي ينبغي علينا اتباعها؟

تتألف سلالة «FLiRT» من متحورين هما KP.2 وKP.1.1، وتتميز بعدة خصائص تُشير إلى ضرورة توخي الحذر، دونما إثارة هلع غير مبرر. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، لا يتسبب اللقاح الحالي في أعراضٍ قوية ضد هذا المتحور، مما يشير إلى فعاليته المستمرة وإن كان انتشاره يُعتبر بطيئًا نسبيًا.

خصائص متحور FLiRT

سرعة الانتشار:

يُعرف متحور FLiRT بسرعته في الانتشار، مما جعله يظهر في الولايات المتحدة كأولى الدول التي واجهته.

المضاعفات الصحية:

رغم سرعة انتشاره، فإن قدرته على إحداث مضاعفات صحية تُعتبر أقل بكثير من السلالات السابقة. حتى الآن، لم تُسجل إصابات شديدة، مما يبعث بعض الطمأنينة.

الأعراض:

تظهر أعراض متحور FLiRT مشابهة إلى حد كبير لأعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مما يسهل التشابه بينها وبين الأمراض الموسمية المعتادة.

أعراض متحور FLiRT

تشمل الأعراض المرتبطة بمتحور FLiRT ما يلي:

الرشح.

الاحتقان.

ارتفاع درجة الحرارة.

الصداع.

الإسهال.

آلام العضلات.

ويكون العرض الأساسي لهذا المتحور هو فقدان حاسة التذوق أو الشم، بالإضافة إلى التهاب الحلق واحتقان أو سيلان الأنف. لذا، يُنصح بالتواصل مع الطبيب فور الشعور بأي أعراض تنفسية، خاصةً إذا زادت حدتها.

الإجراءات الاحترازية

لم تتغير الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا بشكل عام، وهي تشمل:

التطعيم:

الاستمرار في تلقي جرعات اللقاح الموصى بها عالميًا.

ارتداء الكمامة:

يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة للحماية من انتقال العدوى.

التباعد الاجتماعي:

الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص لتقليل خطر العدوى.

غسل اليدين:

المواظبة على غسل اليدين بشكل منتظم.

تجنب المصابين:

الابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من أعراض نزلات البرد.

تنظيف الأسطح:

التأكد من تنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

تجنب الزحام:

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

بينما نستعد لاستقبال فصل الصيف، يبقى التحلي بالوعي والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية السبيل الأفضل لمواجهة متحور FLiRT وغيره من السلالات. بالتزامنا بالتدابير الصحية وتلقي التطعيمات الموصى بها، يمكننا تقليل انتشار الفيروس وحماية أنفسنا ومجتمعاتنا من أي تبعات صحية محتملة.