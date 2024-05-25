طفل يصارع الموت جراء انفجار لغم في جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24

يرقد طفل من بين 3 أطفال تعرضوا لانفجار لغم في جنوب العاصمة الليبية طرابلس بالعناية الفائقة نتيجة استقرار شظية في رأسه.

فينما كان الأطفال الثلاثة في منزل في شارع المطبات بطريق المطار، انفجر لغم فيهم، وفق ما أدلى به جهاز الإسعاف والطوارئ.

الانفجار حدث قبل يومين وأدى إلى إصابة ثلاثة أطفال. وقال الجهاز، إن أحدهم يعاني من إصابة بليغة إثر إصابته في رأسه بشظية، بينما أجريت عمليات جراحية للاثنين الاخرين تفاوتت إصابتهما، ولكن صحتهم العامة جيدة.

وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، أن نوع اللغم غير معروف، مناشدًا الجهات المختصة بإعادة مسح المناطق المتضررة من الحرب، وذلك لتكرار الحوادث فيها.

ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، هي أجسام غير منفجرة أو متروكة، والتي بقيت في منطقة معينة بعد انتهاء النزاع المسلح. وتشمل الأجسام قذائف المدفعية والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والذخائر الصغيرة والصواريخ والقذائف وغيرها من الأجهزة القابلة للانفجار.

ومثل هذه المخلفات لازالت أعداد كبيرة منها منتشرة بشكل كبير في مناطق عدة من ليبيا شهدت حروبا، ما يجعلها خطرا يهدد حياة المدنيين أو يصيبهم بجروح.

تفكيك “رمانة” في طرابلس

جهاز المباحث الجنائية، كان قد أعلن، يوم الخميس، التعامل قنبلة يدوية ملقاة على الطريق العام بمنطقة “غوط الشعال” في طرابلس، إذ تعامل فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات مع قنبلة يدوية نوع (رمانة) غير آمنة ملقاة على الطريق العام بالمنطقة.

وقال الجهاز، إن التعامل مع القنبلة جاء بعد ورود بلاغ من قبل مركز شرطة غوط الشعال، حيث جرى اتخاذ جميع تدابير السلامة وفق المعايير المعتمدة للتخلص منها في مكانها بالطرق الآمنة.

تشكل الأجسام غير المتفجرة التي تركت في مناطق القتال تهديدا مباشرة لحياة السكان بعد رجوعهم إلى أحيائهم ومنازلهم، ما يدعو إلى ضرورة التحرك الفوري لمعالجة هذه المشكلة.

ضحايا مخلفات الحرب

وقبل أيام قالت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا فاطمة زريق، إن السنوات الخمس الماضية شهدت إصابة أو قتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بالذخائر المتفجرة.

جاء ذلك في كلمة لها في فعالية نظمها المركز الليبي لمكافحة الألغام في طرابلس، حيث أشارت زريق إلى أن ليبيا تمكنت من تنظيف نحو 36% من الأراضي الخطرة التي تم تحديدها في البلاد، إلا أن نحو 436 مليون متر مربع ما تزال ملوثة، وفق قولها.

وأعلن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام عن خطط لتطوير استراتيجية لمكافحة الألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.